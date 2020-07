Parte médico de Mariano.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) July 28, 2020

L'indiscrezione circolata in mattinata sui media spagnoli è confermata,, che ora si trova in quarantena come spiegato dalle merengues in un comunicato ufficiale:"Dopo i test per Covid-19 realizzati ieri in maniera individuale alla nostra prima squadra di calcio tramite i servizi medici del Real Madrid, il nostro giocatore Mariano ha dato risultato positivo. Il giocatore si trova in perfetta salute e, rispettando il protocollo sanitario, si trova in isolamento domiciliare".