Ilufficializza il colpoQuesto i comunicato apparso sul sito delle Merengues: “Real Madrid e Manchester City hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Brahim Diaz, che ha firmato fino al 2025. Dopo le visite mediche che si terranno domani, lunedì 7 gennaio, il giocatore verrà presentato alle 13.30 al Santiago Bernabeu, successivamente entrerà in campo per la prima volta indossando la maglia del Real Madrid”.Brahim Diaz, talento classe ’99, autore di 2 gol in 4 presenze coi Citizens, era in scadenza di contratto con il club inglese. Spagnolo, cresciuto nel Malaga, torna in patria per vestire la maglia del Real.