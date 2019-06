Era nell'aria già da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità: Luka Jovic è un nuovo giocatore del Real Madrid. A confermarlo è l'Eintracht Francoforte attraverso una nota su sito ufficiale. L'attaccante serbo ha firmato un contratto di cinque anni lasciando così il club tedesco dopo due stagioni nelle quali ha totalizzato 36 gol in 74 partite.​​

IL COMMENTO - "Per l'Eintracht Francoforte questo è un trasferimento importante - spiega il ds del club Fredi Bobic - A Luka auguriamo il meglio per il suo futuro, ha tutto per fare una grande carriera. Siamo orogliosi di averlo supportato lungo la sua carriera".

I BLANCOS - Pochi minuti dopo è arrivata anche la conferma del club spagnolo: "Luka Jovic (Bijeljina, Bosnia ed Erzegovina, 23/12/1997) è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club si è rafforzato con un attaccante che questa stagione è stato una delle grandi sensazioni del calcio europeo".