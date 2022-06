La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità:. Il 22enne centrocampista francese lascia il Monaco e si trasferisce in Spagna ai blancos, con i quale firma un contratto di sei anni. Verrà presentato martedì alle 12 alla Ciudad Real Madrid eTchouameni voleva solo il Real Madrid, nei giorni scorsi ha detto no al Paris Saint-Germain, che era pronto a mettere sul piatto più soldi per lui e per il Monaco. In passato è stato seguito anche dalla Juve, che si è tirata indietro di fronte alle richiesta del club del Principato.