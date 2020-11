Brutte notizie in casa Real Madrid. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, i Blancos hanno fornito novità in merito all'infortunio accusato da Sergio Ramos in Nazionale: "Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Sergio Ramos dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. In attesa di evoluzione". Non può sorridere, dunque, Zinedine Zidane: salvo clamorosi colpi di scena, lo spagnolo salterà sicuramente le sfide contro Villarreal e Inter.



RECUPERI - Riecco, invece, Eden Hazard ed Eder Militao. I due calciatori, risultati positivi al Covid nelle scorse settimane, sono rientrati in gruppo, come testimoniato dagli scatti della seduta odierna diffusi dal Real Madrid.