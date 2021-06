Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. A comunicarlo è il profilo Twitter del club spagnolo, che comunica la firma dell'allenatore italiano fino al 2024, dopo la precedente esperienza dal 2013 al 2015.



Ancelotti ha raggiunto nelle scorse ore l'intesa con l'Everton per rescindere il contratto che ancora lo legava al club inglese e domani sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa prevista per le 18. Queste le parole rilasciate da Ancelotti al sito dell'Everton dopo l'annuncio del suo addio: "Ho completo rispetto per chiunque sia associato all'Everton e spero possano raggiungere le eccitanti opportunità che hanno di fronte a loro. Per quanto mi sia divertito all'Everton, mi si è presentata un'opportunità inaspettata che ritengo sia la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento".