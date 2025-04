Real Madrid, l'ultimo Clasico di Ancelotti? Il futuro è il Brasile, Perez è di fronte alla scelta più difficile

. Per di più se questa sfida è una finale ed è valida per l’assegnazione di un torneo storico come la Copa del Rey.: dopo la rete meravigliosa realizzata da Pedri su assist di Lamine Yamal, la rimonta madridista firmata dalla punizione di Mbappé e dal colpo di testa di Tchouameni, ecco il pareggio siglato da Ferran Torres e poi i tempi supplementari con il goal decisivo di Koundé.. Dalla Spagna e da Marca in particolar modo, nella giornata di oggi, facevano sapere che l’istrionico presidente Florentino Perez era pronto a prendere una decisione sin dal fischio finale dell’incontro odierno. Dunque, il quesito da porsi in questo momento è più che valido:(ne parleremo più avanti)

– palmares alla mano –Sempre al limite dell’area tecnica, con una mano in tasca e il suo classico sguardo analitico da abile calcolatore di strategia, di situazioni tattiche, ma dicevamo, con una verve maggiore rispetto al solito. Una partita vissuta intensamente, quasi sul campo e, non va negato, con un po’ di nervosismo. Gli ampi gesti a indicare un possibile tocco di mano sono di quelli inequivocabili: non solo per chi ha assistito alla partita, ma anche per lo stesso direttore di gara Ricardo De Burgos Bengoetxea che lo ammonisce in men che non si dica. C’è spazio davvero per tutto nella partita di Ancelotti: c’è il confronto con Jude Bellingham, le indicazioni alla squadra, il dialogo con il figlio Davide, le proteste verso l’arbitro, i consigli a Kylian Mbappé, l’abbraccio con il tecnico avversario Hansi Flick e i furiosi no dopo l’assegnazione del calcio di rigore (poi revocato dopo un check al VAR e un on-field review) all’ultimo secondo di gioco regolamentare prima dei supplementari.

, alla fine della fiera,– con buona pace delle ipotesi sognanti che ci portano verso un romantico ritorno al Milan o in direzione della Capitale, sponda giallorossa -, succedendo così all'esonerato Dorival Junior, il quale ha visto decadere il proprio incarico dopo il pesante ko per 4-1 subito dall'Argentina. I contatti tra l'entourage di Ancelotti e i rappresentanti della Federcalcio brasiliana non si sono mai interrotti e la presenza allo stadio Bernabeu - mercoledì sera, in occasione del match con l'Arsenal - di una persona con una certa influenza con il panorama calcistico verdeoro non è di certo passata inosservata, alimentando le voci che vorrebbero Ancelotti alla guida della Seleçao a stretto giro di posta.per l’ex manager di Chelsea, PSG e Bayern Monacoda lui cresciuto e plasmato nella superstar che è attualmente. Ma questo è il futuro, a Florentino Perez la decisione più importante degli ultimi anni di presidenza dei Blancos. Il presente ci dice che Ancelotti può ancora chiudere in bellezza, prima di lasciare dar vita a un nuovo corso per il Real Madrid già a partire del nuovo Mondiale per Club.

La classifica ci dice che il Real Madrid si trova a sole quattro lunghezze dagli eterni rivali del Barcellona, con cinque giornate da disputare sino al termine del campionato iberico: Celta Vigo, Maiorca, Siviglia, Real Sociedad e, soprattutto,: un successo dei Blancos per dare vita a una battaglia punto a punto nella speranza di un passo falso dei catalani (che se la vedranno con il Valladolid prima e con l’Espanyol, il Villarreal e l’Athletic Bilbao poi) oppure una mancata vittoria che scriverebbe, con ogni probabilità, la parola fine sulle velleità di titolo delle Merengues.Un’ultima canzone, un’ultima nota, prima di chiudere il concerto e far calare il sipario su quest’esperienza leggendaria.

