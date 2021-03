Raúl González Blanco, per tutti solo Raúl, è uno dei giocatori più amati di sempre dalla tifoseria del Bernabéu, forse il più amato di tutti. Dopo la vittoria dell’ultima Youth League con la juvenil, l’ex numero 7 merengue è stato promosso al Real Madrid Castilla, in terza divisione spagnola, con il quale sta lottando per la promozione.



Secondo il quotidiano sportivo AS, Raúl è il candidato numero uno per succedere a Zidane sulla panchina della prima squadra, nel caso in cui il francese (suo ex compagno di vittorie nei galácticos) dovesse lasciare per la seconda volta la guida del Real.