Il Real Madrid non ha sostituito Karim Benzema, lasciando tutto il peso dell'attacco su Joselu e Vinicius. Dopo le prime sette partite stagionali, il club spagnolo potrebbe ave cambiato idea e potrebbe regalare un rinforzo a Carlo Ancelotti nel mercato di gennaio, in attesa ovviamente del colpo più atteso, Kylian Mbappé: secondo le informazioni riportate da Sport Bild, i Blancos potrebbero rivolgersi al Borussia Dortmund per ottenere il prestito di Youssoufa Moukoko, anche se i tedeschi attendono un'offerta importante per cederlo a titolo definitivo.