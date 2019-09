Quattro anni fa tutti lo volevano. Inter, Milan e Juve provarono a strapparlo allo Strømsgodset, ma alla fine a spuntarla fu il Real Madrid che lo aggregò al Real Madrid Castilla facendolo anche esordire in prima squadra. Un esordio a cui non fece seguito una promozione perché poi per Martin Odegaard si avviò un percorso di crescita in prestito. Oggi è titolarissimo nella Real Sociedad e sta incantando l'Europa tanto che in molti hanno ricominciato a parlare di lui. In primis il Wolverhampton che secondo il Mirror sta già pensando di acquistarlo a fine stagione.