L'obiettivo per il mercato di gennaio è uno: rinforzare la difesa. Il Real Madrid ha bisogno di puntellare il suo reparto arretrato che vede solo Sergio Ramos e ​Raphael Varane come unici intoccabili. Secondo fichajes.net, i blancos si starebbero muovendo per portare a Madrid ​Toby Alderweireld nella sessione di gennaio. Il classe '89 è in scadenza con il Tottenham e sembra che né lui né gli Spurs vogliano procedere con un rinnovo.