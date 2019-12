Arrivato in estate al Wolverhampton in prestito dal Real Madrid, Jesùs Vallejo ha trovato poco spazio in Inghilterra sotto la gestione di Nuno Espirito Santo. Secondo As, i Blancos vorrebbero richiamare immediatamente il difensore senza aspettare la naturale scadenza del prestito (estate), per girarlo ad club in cui possa crescere. Su di lui il Leganés ed Eintracht Francoforte.