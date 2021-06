Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Real Madrid ha messo nel mirino Wesley Fofana in caso di partenza di Varane. Il centrale dei blancos infatti potrebbe lasciare Madrid per trasferirsi a Manchester, sponda United. Per questo Ancelotti avrebbe individuato nel giovane difensore francese il sostituto giusto per rimpiazzarlo e ringiovanire la rosa. La trattativa però sembra complicata, visto che il Leicester lo ha pagato 30 milioni di sterline solamente la scorsa estate e non vorrebbe privarsi di uno dei migliori giocatori della scorsa stagione.