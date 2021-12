Steven McManaman, ex stella di Liverpool e Real Madrid, dice la sua su Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, dalle colonne di Horseracing.net: “Un ritorno al Real Madrid non è impossibile. Nulla è impossibile quando si parla del club spagnolo. Negli ultimi tempi non hanno speso molti soldi, hanno da parte un discreto gruzzolo da investire. Il rinnovamento del ‘Bernabeu’ sta a significare un nuovo ciclo. Ma per il ritorno di Ronaldo credo si dovrebbe aspettare un altro anno, nel prossimo mercato estivo le loro energie saranno concentrate sul battere la concorrenza per Mbappé. Ronaldo, nel frattempo, resterà un altro anno allo United e deciderà il da farsi”.