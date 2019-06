Nel 2009, Florentino Perez inaugrò la campagna acquisti con una frase: "Quest'anno dovremo fare quello che non è stato fatto negli ultimi tre". Detto, fatto. In quell'estate, sbarcarono in Spagna Cristiano Ronaldo, Kakà, Benzema, Xabi Alonso e Albiol. Quest'anno, l'idea sembra la stessa: tornare a spendere dopo lo scorso anno, chiuso senza botti. La campagna acquisti è partita alla grande: i Blancos hanno già ufficializzato gli arrivi di Hazard e Jovic, e si apprestano ad annunciare Militao e Mendy. Come riporta AS, però, l'obiettivo di Florentino, però, è il centrocampista: gli occhi sono su Eriksen e Pogba, per una sessione che prevede 400 milioni di spesa totali.