Legato al Real Madrid per un'altra stagione, Mariano Diaz è alla ricerca di una nuova soluzione sul mercato. "Come da tre anni a questa, l'intenzione del calciatore è di partire ma di trovare una soluzione di suo gradimento, ha dichiarato l'agente dell'attaccante a Bernabeu Digital. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Fenerbahce per l'ex Lione.