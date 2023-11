La rete di Nico Paz l'ha fatto entrare, di diritto, nella storia dei Blancos: è diventato il terzo più giovane marcatore dei Blancos in Champions League. Il classe 2004 ha infatti segnato a 19 anni e 82 giorni, solo Rodrygo (18 anni e 301 giorni) e Raul (18 anni e 113 giorni) hanno fatto meglio di lui. Ma non solo: a 19 anni e 82 giorni, è diventato il secondo giocatore argentino più giovane a segnare in Champions League. Il connazionale più precoce è un certo Lionel Messi, a segno nel 2005 con la maglia del Barcellona contro il Panathinaikos. Aveva 18 anni e 131 giorni.