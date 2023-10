Federico Valverde, giocatore del Real Madrid, ha parlato inconferenza stampa alla vigilia di Champions di Napoli-Real Madrid:- "Sarà importante mantenere la continuità di vittorie anche in Champions. Abbiamo voglia di giocare e vincere".- "Sotto il mio punto di vista non vorrei rivivere ciò che è successo, con mia moglie sono accadute cose brutte della vita. Voglio soffermarmi sull'aspetto professionale, su cose come la vittoria della Copa del Rey. Sono cresciuto come persona, sono momenti inaspettati ma bisogna andare avanti e avere fede nel futuro".- "Modric per me, per noi è un punto di riferimento nello spogliatoio. Non si è mai offeso per non aver giocato, questo dice molto di lui. È un guerriero, un punto di riferimento per noi giovani e impariamo sempre tanto da lui".- "Dal primo giorno in cui sono arrivato ho incontrato Modric, Kroos, Isco, i migliori in circolazione e ho imparato tanto da loro. Li ho osservati nel quotidiano, rubando atteggiamenti. Casemiro mi ha insegnato molto. È difficile inserirsi tra loro ma noi giovani ci proviamo".- "Credo di fare le cose per bene, il fatto di giocare sempre lo dimostra".- "Le figure mondiali lasciano una traccia e Bellingham non fa eccezione. Sembra giochi da anni al Real Madrid. è arrivato in un'ottima condizione fisica, anche come persona è estremamente positiva. In futuro potrebbe diventare un buon capitano".- "Il nostro il miglior centrocampo d'Europa? Una domanda piccante. Tanti giocatori di qualità. Lavoriamo ogni giorno, cresciamo ogni giorno e c'è una competizione sana per migliorare e andare nella stessa direzione, la vittoria".