Real Madrid, Valverde segna al 93' e tiene ancora aperta la Liga

AFP via Getty Images

Vittoria col brivido per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che nella 32a giornata di Liga ha conquistato i tre punti ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo:. All’ultima occasione utile. All’ultimo respiro.- Ancelotti tiene ancora aperta la Liga e rimane a -4 dal Barcellona, riaccorciando le distanze dopo la vittoria di ieri della squadra di Flick (4-3 al Celta Vigo)., l’arbitro ha segnalato una posizione irregolare di Endrick.

– Con sei partite alla fine del campionato i Blancos sperando in un passo falso del Barcellona per provare a prendersi il primo posto,. Prima di quella gara il Real giocherà con il Getafe in trasferta e al Bernabeu col Celta Vigo, nel mezzo ci sarà la finale di Coppa del Re che si giocherà il 26 aprile. Il calendario della squadra di Ancelotti si chiude con le ultime tre partite di campionato contro Maiorca, Siviglia e Real Sociedad.