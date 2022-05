Federico Valverde, autore dell'assist vincente nella finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid, ha parlato a Movistar:



"Ringrazio la gente per il sostegno che ci ha dato. Abbiamo sofferto contro una squadra molto forte. La tensione? Sono andato più volte in bagno oggi che in tutta la mia vita, però è stato bello giocare e vincere"