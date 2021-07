As fa il punto sulla situazione di Rapahel Varane, da tempo promesso sposo del Manchester United. La trattativa con il Real Madrid però al momento è in fase di stallo, poiché nessuna delle due squadre vuole cedere alle richieste dell'altra. La situazione però sta facendo spazientire il giocatore, che vorrebbe iniziare la preparazione direttamente a Manchester. Questo gioca a favore dei blancos, che hanno bisogno di cessioni per poter fare nuovi acquisti, e potrebbe costringere i red devils ad accontentare le richieste degli spagnoli.