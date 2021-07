Raphael Varane si allontana dal Real Madrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il Blancos scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancora rinnovato e secondo quanto riferisce As, l'attuale situazione potrebbe portare a una clamorosa operazione di mercato che coinvolgerebbe il Manchester United, da tempo interessato a Varane. I Red Devils, pur di arrivare al difensore, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba, che non sembra più rientrare nei piani del club