Il Real Madrid insiste per il ritorno di Raphael Varane. Secondo quanto riportato da AS, il difensore centrale è disposto a tornare in Spagna già a gennaio perché al Manchester United non è felice ed è stato relegato al ruolo di riserva da Ten Hag. Anche l'ingaggio non sarebbe un ostacolo, dato che il francese è disposto a ridurselo pur di trovare una soluzione alla situazione attuale. L'unico problema per il Real Madrid potrebbe essere l'interesse da parte del Bayern Monaco, che è pronto a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro.