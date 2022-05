Vinicius Junior, match winner per il Real Madrid nella finale di Champions League, ha parlato a Sky:



"Inspiegabile quello che provo, questo club meraviglioso ha fatto tutto per me e oggi ho segnato nella mia prima finale. Adesso mi godo questo momento con la mia famiglia, tutto il nostro lavoro è stato ripagato. Questo club ha qualcosa di speciale, credo sia il miglior momento della storia per vincere, abbiamo rimontato tante volte e penso che alla gente sia piaciuto molto vedere le nostre partite. Questa stagione è stata speciale, concretizzare è stato importante. Dedico il gol alla società e alla famiglia".