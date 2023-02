In Spagna si continua a parlare di Vinicius Junior. Questa volta il brasiliano non è al centro dell'attenzione per le provocazioni sul campo o per i terribili commenti razzisti dei quali è vittima, ma per gli insulti rivolti a Montero, arbitro della sfida di Osasuna-Real Madrid, giocata ieri e vinta dai blancos 2-0 grazie ai gol realizzati da Valverde e Asensio. Alla mezz'ora, l'attaccante è entrato in contatto con il difensore avversario Moi Gomez, il direttore di gara ha sanzionato l'intervento fischiando un fallo a favore dell'Osasuna, facendo perdere la testa al brasiliano che gli ha urlato di tutto: "Sei un figlio di ....", "vai a farti fott...".



BRUTTO GESTO - Vinicius era evidentemente nervoso per quanto successo prima del calcio di inizio. Durante il minuto di silenzio organizzato per commemorare le vittime del sisma in Turchia e in Siria, dalle tribune era partito un insulto: "Vinicius, figlio di ....", sentito da tutti, anche a casa.