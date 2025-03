AFP via Getty Images

del Riyadh Air (per motivi di sponsorizzazione)Una partita intensa, emozionante, conclusasi solamente ai calci di rigore dopo l’1-0 dei tempi regolamentari e con la continua situazione di parità delle frazioni supplementari, considerando il 2-1 del Bernabeu all’andata. Un derby terminato in favore dei Blancos, che hanno così staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dove incontreranno l’Arsenal.

Vinicius tells Atléti fans: we got 15 UCLs, you zero. pic.twitter.com/Ou0oThr8fM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2025

Madremiaaaa!!! MADRID HAY UNO SOLO!!!! Pero eso todos ló sabemos. A mejorar y a lá próxima!!! — Vini Jr. (@vinijr) March 12, 2025

Ma al di là di quanto accaduto sul rettangolo verde di gioco, è ciò che è successo in panchina – in particolar modo durante l’uscita dal campo del fuoriclasse brasiliano – che ha suscitato buona parte delle attenzioni.– nel secondo tempo supplementare è subentrato Endrick –- che aveva anche calciato alto un penalty -Fischi del pubblico di casa che non sono sfuggiti alle orecchie diche, prima di accomodarsi in panchina insieme al resto dei suoi compagni di squadra,, uno sfottò riguardante le Champions vinte dai due club. Poco dopo il termine della partita, il numero 7 delle Merengues ha twittato su X: "C'è solo una squadra a Madrid, ma questo lo sappiamo tutti. Alla prossima!"