Vinicius show nel Clasico: il gesto del 4-1 e i record nel segno di Cristiano Ronaldo

Celebración de Vinicius a lo Cristiano Ronaldo #superSupercopa pic.twitter.com/93P5jNFrHJ — MARCA (@marca) January 14, 2024

, protagonista assoluto della sfida in finale contro il Barcellona.Pronti, via e taglia in due la difesa blaugrana (clamorosamente alta nell’occasione), si presenta davanti a Peña, lo salta secco e sigla l’1-0. Pochi minuti dopo, gli uomini di Xavi peccano di superbia, insistendo con una retroguardia troppo alta – schierata letteralmente sulla linea di centrocampo – lasciando campo aperto a Rodrygo che apparecchia un cioccolatino per il suo collega brasiliano. Il numero 7 scarta e appoggia in rete la sua doppietta. Basta così? No, Vinicius non si fa mancare nulla. A pochi minuti dal gol di Lewandowski, il nazionale verdeoro si procura e realizza un calcio di rigore, con il quale sigla la tripletta che gli permette di portare il pallone a casa.Un hat-trick decisivo che ha arricchito il palmares dei Blancos, ora a -1 proprio dal Barcellona nel computo totale di trionfi in Supercoppa. E pensare che il brasiliano, lungo il corso della sua carriera a Madrid, aveva siglato solamente 3 reti contro i catalani prima della sfida di stasera.(dietro a Samitier – unico del Barça - nel 1926, Barinaga nel 1943, Narro nel 1951 e Ivan Zamorano nel 1995): sono bastati, infatti, 39 minuti per andare a segno in tre occasioni. Solo Narro nel ‘51 con 29’ e Pruden nel ‘43 con 35’ hanno realizzato una tripletta più velocemente di Vinicius.(Roque Olsen ai tempi)– 178 secondi, per l’esattezza -.Tutti dati che hanno snocciolato, se mai servisse, quanto l’apporto del l’esterno offensivo sudamericano sia stato fondamentale nel successo dei suoi., sempre pronto a coccolarlo, a difenderlo da ogni vile attacco da parte dei media, dei tifosi avversari (leggasi i tanti insulti razzisti subiti in stagione e non solo).– che non si scopre oggi –. Il riferimento è chiaramente al suo illustre predecessore, quel Cristiano Ronaldo di cui ha il numero di maglia in eredità. Il 7, al 7’, nel suo stadio (quello dell’Al-Nassr) e con la sua esultanza.. D’altronde, il brasiliano non è solo il disinteressato calciatore che si lascia prendere a calci, per causare l’espulsione di Araujo, ma è anche quel tipo di persona di carattere, capace di rispondere alla panchina blaugrana e a indicare il risultato sino a quel momento.