Si racconta ai microfoni di Real Madrid TV la stellina blanca Vinicius jr che, nonostante il basso minutaggio di questo primo scorcio di stagione, si dice felice a Madrid: "Lavoro tanto con Zidane e mi dice di stare tranquillo, arriverà il mio momento. I tifosi sanno che sono giovane e che posso ancora crescere". Non mette in dubbio una sua permanenza alla casa blanca: "Il Vinicius del futuro lo vedo al Real Madrid per molto tempo". E infine un aneddoto di mercato: "Avevo proposte sia dal Real che dal Barcellona: ho seguito il consiglio di mio padre e ho scelto col cuore".