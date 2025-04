Real Madrid, Vinicius vicino al rinnovo: pronti altri tre anni di contratto

Getty e Calciomercato.com

Dopo le tante voci su un possibile futuro lontano dal Real Madrid, ecco la notizia: Vinicius Junior rinnoverà il suo contratto con i blancos. Il brasiliano, che, come il resto dei compagni, sta vivendo una stagione difficile, con la Champions League sfumata e la delusione per il mancato Pallone d'Oro, dovrebbe firmare il nuovo accordo.

L'ACCORDO - Secondo quanto riferisce Cadena Ser, il brasiliano avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid e potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. Magari a fine stagione. C'è la volontà di andare avanti insieme, con un accordo che dovrebbe essere di altri due o tre anni rispetto a quello attuale che scade nel 2027. Vinicius dovrebbe, quindi, legarsi al Real Madrid fino al 2029 o 2030.

ULTIMI STEP - Come riporta Fabrizio Romano, non c'è ancora una data per la firma del contratto. L'accordo verbale c'è, si disute sulla durata: 2029 con proroga o 2030. Quello che conta, però, per i tifosi del Real Madrid, è che Vinicius è destinato a prolungare il proprio contratto.

NIENTE ARABIA - Negli ultimi mesi intorno a Vinicius erano cresciute le voci su un possibile trasferimento in Arabia. Si parlava di un'offerta di 1 miliardo, ma il futuro dell'esterno brasiliano, autore di 20 goal e 14 assist in 46 partite, sarà a Madrid. Dove, quest'anno, punta a vincere la Coppa del Re (finale sabato 26 aprile con il Barcellona) e la Liga, in cui i blancos rincorrono proprio i blaugrana a 4 punti di distanza, ma con lo scontro diretto l'11 maggio.