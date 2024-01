Real Madrid: vittoria al 99', VAR e polemiche. Almeria: 'Siamo stati derubati'

Gabriele Stragapede

Succede di tutto al Bernabeu. Un pomeriggio di intense emozioni vissute a Madrid. L’Almeria, ultimo in classifica con soli 6 punti e nessun successo ottenuto in Liga in questa stagione, ha fatto tremare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Gli andalusi erano riusciti a trovare un doppio vantaggio (a cura di Ramazani e Gonzalez), prima di essere rimontati dai Blancos grazie al rigore trasformato da Bellingham, alla rete di Vincius e al gol al 99’ di Carvajal, che ha sancito il 3-2 finale. Non sono mancati gli episodi e soprattutto le polemiche, con tre episodi molto dubbi e il VAR protagonista.



GLI EPISODI – Succede tutto nel secondo tempo, iniziato sul risultato di 0-2 per l'Almeria. Il primo episodio arriva al 53’, quando il VAR richiama il direttore di gara Maeso all’on-field review per assegnare un penalty alla formazione di Ancelotti. Decisivo un tocco di mano in area di Kaiky che, però ha lamentato di essere stato spinto da Joselu durante il movimento che ha portato alla massima punizione. Bellingham trasforma con un’esecuzione centrale, dimezzando lo svantaggio, ma non finisce qui. Passano pochi minuti ed è ancora il VAR ad arrivare in soccorso delle Merengues: l’Almeria trova la rete del doppio vantaggio con Arribas, ma, durante l’azione, viene ravvisata una manata di Lopy su Bellingham. Gol annullato e giallo per il giocatore degli andalusi. L'episodio più controverso (e sul quale gli ospiti hanno recriminato maggiormente) è il pareggio realizzato da Vinicius: il brasiliano spinge il pallone in porta con la parte alta del braccio, vicino alla spalla. Il direttore di gara decide di annullare la rete, prima di essere richiamato dal VAR e cambiare drasticamente decisione. Il gol è buono, per la gioia del Real Madrid e l’incredulità e la rabbia dell’Almeria. Nel finale, in 10 vs 11, arriva la beffa con il gol vittoria firmato da Carvajal.



ESPLODE LA FRUSTRAZIONE - La rabbia della squadra andalusa è emersa in un incandescente post-partita. "Abbiamo fatto una grande partita, ma penso che qualcuno abbia deciso che non potevamo vincere qui al Bernabéu, e così è stato", ha dichiarato Marc Pubill, difensore dei biancorossi. Dello stesso avviso è il suo compagno di squadra Gonzalo Melero: "Andiamo via con la sensazione di essere stati derubati. Oggi sono stati superati tutti i limiti". L'allenatore Garitano non ha usato mezzi termini, pur contenendosi nella reazione a caldo: "Non importa cosa dirò, tutti hanno visto quello che è successo. La mia opinione? Non serve a nulla, perché poi a noi allenatori ci squalificano..."



LA POSIZIONE DEL REAL MADRID – Di contro, le voci registrate nel post partita dal Real Madrid hanno una visione diametralmente opposta: “Se si analizzano gli episodi con tutta calma, si potrà notare come le decisioni del direttore di gara siano state tutte corrette. Il Var aiuta il calcio a essere maggiormente corretto”, ha dichiarato il match winner Carvajal, mentre Carlo Ancelotti si è limitato a pronunciarsi così: “Le decisioni dell’arbitro sono state giuste oggi. Capisco la reazione dell’Almeria, ma non c’è stata alcuna ingiustizia".