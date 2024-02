Real Madrid vittoria e problemi: infortunio anche per Bellingham

La rotondissima e netta vittoria del Real Madrid sul Girona che ha indirizzato l'attuale classifica della Liga non ha però lesinato l'ennesima brutta notizia stagionale per Carlo Ancelotti che porta sì a casa il 4-0 finale, ma è costretto, nella già ampia emergenza infortuni, a perdere un'altro importantissimo tassello.



Si tratta di Jude Bellingham costretto a lasciare il campo dopo aver segnato la sua doppietta personale (momentaneo 3-0) al minuto 57 per un problema alla caviglia. Al suo posto è entrato l'ex-Milan Brahim Diaz. La conferma dell'infortunio è arrivato poi nel post partita direttamente da Carlo Ancelotti che ha spiegato l'entità del problema: “Bellingham ha una distorsione seria alla caviglia. Sarà valutato meglio nel corso della settimana".