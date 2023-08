Laha già visto scendere in campo alcune delle sue squadre per laun’annata con molte novità, soprattutto dal punto di vista televisivo. Il campionato spagnolo infatti si è dotato di nuove regole per ie si è aperto ancora di più alle televisioni. Le telecamere infatti da quest’anno avranno accesso a molte più aree, potranno entrare negliprima, durante e dopo le gare, riprendere glidei giocatori, le indicazioni degli, microfonati. Insomma un nuovo modo di portare il calcio in televisione.L’obiettivo è rendere la Liga un campionatoper gli spettatori di tutto il mondo, di rendere i diritti a trasmetterlo più appetibili e maggiormente pagati.Nella prima giornata infatti le telecamere hanno fatto visita a 19 squadre, eccetto il. I Blancos hanno rifiutato di partecipare a tale accordo e, spiega The Athletic, ne pagheranno le conseguenze. Sono previste infatti dure sanzioni contro chi non acconsente agli obblighi coi media imposti dal nuovo accordo:Per protesta, il Real ha boicottato ogni contatto con i media prima, durante e dopo la vittoria a. Nessun giocatore ha parlato alle tv, nessun dirigente e nemmeno l’allenatoreche si è presentato solo in conferenza stampa. Così ha fatto anche alla vigilia della seconda gara, prevista in casa. E qui ha attaccato il sistema calcio spagnolo, facendo però una gaffe sul mercato."Sono d’accordo con. Provano ad aumentare lo spettacolo inserendoe riempendo ancora di più i. Vedono che il calcio non è divertente e pensano di aumentare lo spettacolo per guadagnare di più ma chi ne risente sono i giocatori. Sulla questione dei diritti tv,Avere una telecamera neglinon ha senso, quello è un luogo sacro che non deve essere profanato. Mercato? Non prenderemo altri difensori dopo l’infortunio a. Abbiamo tanti giovani che ci possono dare una mano, come”. Peccato però che lo stesso Ramon sia stato già prestato al, una decina di giorni fa, come gli hanno fatto notare in tanti sui social media.