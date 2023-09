Xabi Alonso sta riscuotendo successo sulla panchina del Bayer Leverkusen e questo ha spinto il Real Madrid a guardare con ancora più attenzione a lui come sostituto di Ancelotti per il prossimo anno, quando scadrà il contratto dell'italiano con il club. Don Carlo punta a diventare allenatore del Brasile, e anche se ancora non è stato firmato nulla, già ci sono le prime voci sulla sua possibile permanenza al Bernabeu, ma anche sui nomi dei suoi sostituti.