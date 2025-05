Real Madrid, Xabi Alonso sarà il dopo Ancelotti. Retroscena: l'accordo con Ancelotti, la durata e il vice

Getty Images

. Come si legge su Marca,nei libri di storia del calcio, non solo quelli del Real Madrid. La bacheca dei trofei di Ancelotti come allenatore del Real Madrid comprende tre Champions League, tre Coppe del mondo per club, tre Supercoppe europee, due titoli della Liga, due Coppe del Re e due Supercoppe di Spagna, in attesa dell'esito dell'attuale stagione della Liga. Quindici titoli, superando il leggendario Miguel Muñoz.nella speranza di vincere il campionato, ma prima si sono parlati e hanno delineato un addio più che amichevole che culminerà in un grande saluto per l'italiano.

. Fino ad allora, i dirigenti del Real Madrid si erano limitati a esplorare e studiare il mercato, concome obiettivo principale.sapeva di avere lache lo aspettava e da quel momento ha accelerato i contatti avviati, che porteranno nei prossimi giorni alla firma di un accordo per arrivare alsulla panchina della nazionale cinque volte campione del mondo.

. È vero che ha lasciato Valdebebas nel 2019, quando ha deciso che era giunto il momento di fare il salto, con la Real Sociedad B come destinazione, squadra in cui è rimasto per tre stagioni, prima di unirsi al Bayer Leverkusen nel 2022, vincendo nel 2024 Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa di Germania.. Formatosi nel settore giovanile del Rayo Majadahonda, in seguito giocò per la Fábrica Blanca, con una breve pausa in Messico. È stato il compagno di viaggio che il Real Madrid ha messo a disposizione dell'ex centrocampista centrale durante il suo periodo come allenatore delle giovanili del Real Madrid e,. Dopo aver giocato per il Barcellona nella stagione 2011-2012, Encinas ha lavorato anche negli Stati Uniti e in Danimarca.

. Nella prima squadra è arrivato un nuovo preparatore atletico e la verità è che i dati fisici e le sensazioni di questa stagione non sono dei migliori, conclude Marca.