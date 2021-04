Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, presenta in conferenza stampa la sfida con il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Ci saranno sicuramente difficoltà, ma continueremo a fare quello che facciamo: difenderemo bene e proveremo a imporre il nostro gioco. Siamo venuti qui per vincere e proveremo a farlo senza pensare a gestire le energie. Dopo la gara d'andata e quella contro il Barcellona abbiamo accusato tanta fatica, ma ci siamo abituati. La squadra nelle difficoltà si compatta sempre, dimostra di avere carattere, siamo pronti a competere con il Liverpool per il passaggio del turno. Valverde si è ripreso e sarà con noi al 100%, Odriozola? Ha giocato poco è vero, ma è coinvolto nel gruppo e l'altro giorno è sceso in campo. Non scoprirò però le mie carte. Klopp adatto al Real? Non lo so, lui allena il Liverpool in questo momento e io sono il tecnico del Real Madrid".