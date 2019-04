Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita col Girona, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato così del futuro dell'attaccante classe '87 Karim Benzema: "La sua permanenza non è in discussione. E' compatibile con tutti perché è capace di interagire con tutti i grandi giocatori. È diverso dagli altri, non è un tipico centravanti, quando lo vidi all'inizio giocava anche a centrocampo, si spostava sulle fasce. Sa che è capace di fare molte cose, può segnare come un numero 9 ma anche fare gioco di raccordo, mettersi al servizio della squadra".