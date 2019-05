Zidane vuole rivoluzionare il Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore francese conferma Marcelo (così come Asensio e Vinicius) e boccia Bale (oltre a Llorente, Ceballos e Keylor Navas): a rischio pure Isco, Casemiro e Kroos. Non graditi anche i rientri dai prestiti: da Theo Hernandez a Kovacic passando per James Rodriguez e Odegaard. In entrata già presi Militao e Rodrygo, attesi Hazard, Jovic e forse Pogba.