Il tecnico del, Zinedine, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Inter;"Sappiamo quanto sarà importante e siamo pronti. Faremo l'ultimo allenamento e poi saremo pronti"- "Ha dimostrato sul campo quanto può darci. E' contento e perciò avanti così"- "Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non possiamo fermarci per la sua assenza. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene"- "Sono quattro anni di esperienza, non è cambiato ciò che voglio e chiedo ai ragazzi""E' il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al Real Madrid"- "Credo che la squadra affronta bene le partite, domani giocheremo contro una buona squadra. A Villarreal fino al 74' eravamo in vantaggio, siamo concentrati, non sono fatalista. Lavoriamo per migliorare, per fare più gol"-"Sta con noi. E' un nostro giocatore e siamo felici di averlo""Bisognerà aspettare e viverla. Sono tante le partite da giocare, senza preparazione non è facile, ma non ci sono scuse. Senza diversi giocatori lo spettacolo non può essere lo stesso, ognuno gestirà le cose a modo proprio"- "Non puntiamo a pareggiare o a perdere, vogliamo sempre vincere. Quando andiamo in campo è sempre così"- "Era il mio capitano, un leader vero sul campo, ho sempre avuto un buon rapporto con lui e ce l'ho ancora""In Champions rischi sempre, tutti i match sono importanti e perciò richiedono sempre il massimo sul campo"