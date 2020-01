Zinedine Zidane crede in Luka Jovic. Arrivato al Real Madrid in estate dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro, l’attaccante serbo ha segnato appena un gol in questa stagione deludendo le aspettative, ma il tecnico delle Merengues lo difende: “Vorrei che segnasse per lui, il gol arriverà se continua a lavorare. È giovane, è arrivato solo questa estate e la cosa bella è che fa parte di una squadra piena di giocatori importanti, deve adattarsi. Questo momento delicato cambierà in meglio”.