Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19. Con una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha reso noto l'esito del tampone a cui si è sottoposto il proprio allenatore, che dovrà ora osservare il canonico periodo di quarantena prima di svolgere nuovi esami.



Zidane aveva già rischiato di non prendere parte all'ultimo turno di campionato contro l'Osasuna e ai successivi impegni di Supercoppa di Spagna e Coppa del Re a causa del contatto con un soggetto risultato positivo al coronavirus. Una tegola in più per l'allenatore francese in un momento delicato della stagione e con la nuova ondata di critiche susseguente alla clamorosa eliminazione dalla coppa nazionale per mano di una squadra di terza divisione.