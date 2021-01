Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa prima della partita con il Celta Vigo: "Questa posizione non aiuta, ma mi piace. Non so cosa succederà in futuro, io cerco di godermi ogni momento. Spero che non ci siano infortuni, dobbiamo lavorare duro e cercare di vincere. Alaba? Abbiamo una rosa numerosa, non parlo di chi non fa parte della squadra".



SU JOVIC - "È un giocatore del Real, ma in un minuto può cambiare tutto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui, anche se ha giocato poco".