Alla vigilia della sfida col Valencia Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa concentrandosi su alcuni singoli: "Isco deve continuare a lavorare senza pensare a chi gioca. Non deve essere un problema suo, semmai dell'allenatore che deve fare delle scelte. Ultimamente non ha giocato tanto ma deve continuare ad allenarsi, ci sono momenti complicati ma ha vissuto anche momenti belli. La stagione è ancora lunga, potrà dimostrare quanto vale".



RAMOS - "Sergio Ramos è il difensore più forte del mondo e credo che si meriti la candidatura al Pallone d'Oro. Ognuno ha la propria opinione, io la penso così. Per quello che ha fatto, per i traguardi raggiunti e per ciò che rappresenta per il club. Penso che sia il più forte per tutto quello che ha fatto nella sua carriera.



COVID - "Casemiro e Hazard chiaramente non sono contenti di quello che è successo, ma stanno bene sia a livello emotivo che fisicamente. Più tardi parlerò con loro. Dobbiamo accettare quello che è successo, alcune volte può succedere. Purtroppo dobbiamo adattarci a questa situazione che potrebbe anche peggiorare, ci sono persone che stanno peggio di noi".