Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane commenta il successo sul Borussia Monchengladbach, che vale l'accesso agli ottavi di Champions League da primi del girone: "E' una soddisfazione enorme. L'obiettivo era questo, chiudere da primi e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto una partita spettacolare a tutti i livelli, dal primo all'ultimo minuto. E' la partita migliore dell'anno. Si rende sotto pressione? Non solo, abbiamo fatto anche altre partite buone".



In conferenza stampa, poi, Zidane ha aggiunto: "Non sarò mai l'Alex Ferguson del Real Madrid. Non so se starò qui, è molto tempo che sono in Spagna. Ma voglio continuare ancora un po' (ride, ndr)", riporta El Chiringuito.