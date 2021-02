Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Valladolid, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche dei rumors su Kylian Mbappé: "Non mi soffermerò su questo argomento. Sì, tutti parlano della partita e nessuno si stupisce di quello che ha fatto Mbappé perché lo conosco. L'ho guardato come un tifoso e per far capire che la cosa più importante è quello che dobbiamo fare domani e il resto, lo guardo con piacere e attenzione. Guardo tutte le partite e apprezzo quando vedo cose belle, ma come tutti i tifosi. I Tifosi hanno diritto alla loro opinione, non invio alcun messaggio a Florentino Perez".