Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che i Blancos giocheranno con l'Espanyol: "Non impedirò a Gareth, o a nessun altro, di giocare a golf. I giocatori sono grandi e vaccinati".



SUGLI INFORTUNI - "Non so se potrebbero fare di più. Non è importante soltanto allenarsi bene, ma anche riposare e recuperare. Penso che i giocatori lo facciano, e comunque qui abbiamo una delle equipe mediche migliori".



SUL MERCATO - ."Può succedere di tutto. Vedremo quando sarà il momento. Per ora penso ai miei giocatori".