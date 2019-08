Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa delle situazioni legate a Keylor Navas e Neymar.



SU NEYMAR - "Parlo soltanto di giocatori che ho e domani è una partita importante, dobbiamo vincere. So che si parlerà di lui fino al 2 settembre. Non so cosa accadrà, so solo che domani abbiamo una partita molto importante".



SU KEYLOR NAVAS - "Non mi ha detto nulla. È qui e vuole giocare, è sempre stato un grande professionista. Conto su di lui".