L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane nella conferenza stampa prima del match contro il Getafe, nonostante la deludente stagione dei blancos, ha voluto ribadire l'orgoglio delle merengues ricordando al Barcellona che sta per laurearsi campione di Spagna per la ventiseiesima volta chi ha vinto più volte il titolo nella storia della Liga. Di seguito le parole del francese: "Noi abbiamo vinto 33 volte la Liga. Quante ne ha il Barcellona? È vero che hanno fatto molto bene negli ultimi anni, e dobbiamo riconoscerlo, ma nella nostra storia ci sono più titoli. La Liga è molto importante, sarà il nostro obiettivo nella prossima stagione. Per me è il titolo più importante da vincere".