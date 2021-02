Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta nell'andata dell'ottavo di Champions League: "Squadra fisicamente forte, abbiamo avuto la partita difficile anche in 10. Però abbiamo fatto il gol fuori casa, che è sempre molto importante. Ritorno? E' sempre 50 e 50, è una squadra che ti può mettere in difficoltà a casa tua. Abbiamo fatto una partita così così, però alla fine è un buon risultato. Felice per il gol di Mendy, lui ce l'ha il destro, non mi stupisce. L'Atalanta? Me la aspettavo così dura da battere, perché l'abbiamo vista tante volte, è una squadra forte, ci aspettavamo questa partita".