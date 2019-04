Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla dopo la vittoria per 2-1 sull'Eibar: "Possiamo essere molto contenti del secondo tempo, non del primo. I giocatori, sapendo che ci è costato molto nella prima parte, nella seconda parte erano diversi. Siamo entrati in campo con un'altra mentalità. E soprattutto giocando come da squadra, correndo di più, combattendo di più. Abbiamo raggiunto un buon risultato, dobbiamo congratularci con i giocatori perché hanno tirato fuori l'orgoglio ma non vi dirò cosa gli ho detto all'intervallo".