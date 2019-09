Zinedine Zidane è in testa alla classifica nella Liga con il suo Real Madrid, ma l'inizio di stagione dei Blancos, complice anche la dolorosa sconfitta per 3-0 all'esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain, non è stato dei migliori. Il pareggio per 0-0 nel derby contro l'Atletico di ieri sera, è un altro mezzo passo falso, che alimenta le voci sul futuro della panchina del Real. Alla finestra c'è anche Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus già sondato in passato dal club spagnolo.